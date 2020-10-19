E duruşma nasıl yapılır? E duruşma hangi illerde var?

Adalet Bakanlığı büyük bir çalışmaya imza attı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında adliyeler de dijital dönüşüme geçiyor. Yeni adli yılın açılmasıyla birlikte hayata geçen e-duruşmanın pilot uygulaması, Ankara Batı Adliyesi'nde yapılmaktaydı. Adalet Bakanlığı e duruşma sisteminin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için altyapı çalışmalarını sürdürürken, e-duruşmayı Ankara, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerindeki tüketici mahkemelerinde hayata geçiyor. Sistemin kurulumu tamamlanan 42 mahkemede e-duruşma bu haftadan itibaren yapılacak. Adalet Bakanlığı, e-duruşmanın yapıldığı mahkeme sayısını yıl sonuna kadar 200 mahkemeye çıkarmayı, 2021'de uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

E duruşma nasıl yapılır?

E duruşmaya nasıl katılınır? E duruşma uygulamasından özellik de avukatlar oldukça memnun. E duruşma uygulamasında ilk olarak avukatlar, UYAP Avukat Portal'dan duruşma sorgula menüsü üzerinden gerekçesini de ileterek e-duruşma talebi oluşturabilmekte.