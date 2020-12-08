  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'e-Duruşma' 30 ilde uygulamaya geçti
Gündem

'e-Duruşma' 30 ilde uygulamaya geçti

Avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulaması 30 ilde uygulamaya geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 05:49:00 -
'e-Duruşma' 30 ilde uygulamaya geçti

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki dijital dönüşüm hedefleri arasında yer alan "e-Duruşma", pilot uygulama olarak yeni adli yılda ilk defa Ankara Batı Adliyesi'nde başlatıldı.

Aşama aşama yaygınlaştırılan uygulama, teknik altyapısı hazır hale getirilen 173 mahkemede daha kullanılmaya başlandı. Böylece 15 Eylül'de başlayan "e-Duruşma", 30 ildeki 260 mahkemede uygulanabilir hale geldi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Tekirdağ illerindeki, 91 tüketici mahkemesi, 116 icra hukuk mahkemesi, 29 kadastro mahkemesi, 5 asliye hukuk mahkemesi, 4 sulh hukuk mahkemesi, 8 aile mahkemesi, 6 iş mahkemesi ve 1 asliye ticaret mahkemesinde "e-Duruşma" kullanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...
Dünya

Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Şamalov'un ülkenin en büyük petrokimya şirketindeki 380 milyon dolar değerindeki h..
Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman itirafı
Medya

Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman itirafı

Kuruluş Osman dizisinde Aksakallar Heyeti'nin reisi rolünde olan Cüneyt Arkın, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız
Dünya

Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir canlı yayında Yunanistan'da halktan gizlenen gerçekleri ve Türkiye'nin Doğu Akden..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay