e-dönüşüm sektörü pandemide yüzde 15 büyüdü

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - TÜRKKEP Genel Müdür Vekili Dilek Akyürek, "Pandemi döneminde süregelen işlerin aksamadan yürütülebilmesi adına dijitalleşmeye ve e-Fatura, e-İmza gibi e-Dönüşüm çözümlerine olan ilgi ve talep arttı. Salgının başlangıcından bu yana e-Dönüşüm sektöründe yüzde 15 oranında büyüme gerçekleştiğini söyleyebiliriz." dedi.Akyürek AA muhabirine, e-İmza ve pandemi sürecinde kullanımına ilişkin bilgiler verdi.Elektronik imzanın; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımladığını aktaran Akyürek, "Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur." bilgilerini verdi.Akyürek, "e-İmza sektörü bir önceki yıla göre yüzde 15 büyüdü. Pandemi süreci nedeniyle ilk dört ayda kullanımı ise yüzde 10 oranında arttı." dedi.- Mobil imzada sim kart, e-İmza'da USB kullanılıyorAkyürek, e-İmza'nın; e-Devlet uygulamalarında, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine uyumlu işlemlerde, Ticari Sicil işlemlerinde, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), KEP, e-Reçete, e-Devlet, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) gibi kamu projelerinde, hizmet sözleşmelerinde ve çalışanların gerekli evraklarında, bankaya talimat verirken, bayiler arası sipariş verirken, onay gerektiren formlarda ve şirketlerin yönetim toplantılarında alınan kararları onaylarken kullanılabildiğini söyledi.Mobil elektronik imzanın, mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imza olarak tanımlanabileceğini aktaran Akyürek, "Mobil elektronik imzanın, elektronik imzadan tek farkı, elektronik imza oluşturma aracı olarak mobil bir cihaz içerisine konulan SIM kartın kullanılmasıdır. E-İmza ise bir tür USB'nin içinde yer alan yüksek güvenlikli çözümdür." ifadesini kullandı.- "Belgelerin bütünlüğü korunuyor" Akyürek, TÜRKKEP olarak pandemi sürecinde ağ tabanlı çalışan ve elektronik olarak imzalanan belgelerin değişmezliğini ve bütünlüğünü koruyarak imza doğrulaması da yapabilen TÜRKKEP İmza çözümünü geliştirdiklerini söyledi.TÜRKKEP İmza'nın, belgelerin e-İmza ile imzalanması için sistemde tanımlı kullanıcılara atanmasını sağladığını aktaran Akyürek, "Kullanıcılar TÜRKKEP İmza ile belgeleri E-imza ile imzalayıp isteğe bağlı olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile gönderimini gerçekleştirebiliyor. TÜRKKEP İmza aynı zamanda elektronik olarak imzalanmış belgelerin doğrulanmasını da mümkün kılıyor. Ürünün fiyatlandırmasını yaparken farklı ihtiyaçları da göz önüne alarak paketler oluşturduk." diye konuştu.Koronavirüs pandemisinin hem dünyada hem Türkiye’de sürdüğünü ifade eden Akyürek, "Pandemi döneminde süregelen işlerin aksamadan yürütülebilmesi adına dijitalleşmeye ve e-Fatura, e-İmza gibi e-Dönüşüm çözümlerine olan ilgi ve talep arttı. İşlemlerin güvenli bir biçimde yapılması ön plana çıktı. Salgının başlangıcından bu yana e-Dönüşüm sektöründe yüzde 15 büyüme gerçekleştiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı. - "KEP sektörü bir önceki yıl yüzde 25 büyüdü" TÜRKKEP olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sağlayıcısı olduklarını anlatan Akyürek, KEP'in, gelen tebligatların alınması ve KEP ile yanıtlanması ve e-Yazışma gibi iletim hizmetleri sağladıklarını söyledi.Akyürek şöyle konuştu:"Türkiye’de sekiz KEP Hizmet Sağlayıcısı var. Bir diğer ana faaliyet konumuz ise Gelir idaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş 'e-Fatura özel entegratörüyüz. Bu konuda yetkilendirilmiş 91 kurum var.Her türlü faaliyetimizde de elektronik imzayı altyapı ve uygulama olarak kullanıyoruz. Kısaca, uçtan uca tüm e-Dönüşüm hizmetlerini tek noktadan veren güven kurumuyuz.KEP sektörü bir önceki yıl yüzde 25 büyüdü. 500 binin üzerinde KEP hesap sayısına ulaşıldı. Asıl büyüme katma değerli hizmetler sayesinde yüzde 100’ün üzerinde büyüme sağlanan KEP ileti trafiğinde yaşandı. Bu yılın sonunda yüzde 30’un üzerinde bir büyüme öngörüyoruz.E-Fatura pazarında 237 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunuyor. Yıl içerisindeki büyümenin yüzde 12 olacağını öngörmekteyiz."Dilek Akyürek, pandemi sürecinde TÜRKKEP’e ilginin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, yılın ilk dört ayında yüzde 60 büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi.



