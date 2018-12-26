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E-devletten büyük kolaylık! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Son dönemlerde verdiği hizmetlerle vatandaşların işlerini kolaylaştıran E-devlet uygulaması, elektrik ve su aboneliklerini de 'dijital' ortama taşıyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 20:34
E-devletten büyük kolaylık! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Elektrik ve su için aboneliklerde harcanan zaman tarih olacak. Türkiye'de e-devlet uygulamaları ile ivme kazanan dijital dönüşüm her vatandaşı ilgilendiren su ve elektrik aboneliklerine taşınıyor.

Zaman kaybetmeden yapılabilecek

Elektrik aboneliği ve su aboneliğini vatandaşlar artık yeni başlayan 'dijital' abonelik sistemi ile e-devlet üzerinden zaman kaybetmeden yapabilecek. E-devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması önümüzdeki dönem tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

Uygulama 1 Ocak'ta başlayacak

E-devlet uygulamalarındaki artış ile birlikte bir çok resmi işlemin dijital ortama taşınmasına, elektrik ve su abonelik işlemlerinin de eklenmesi vatandaşlara büyük bir rahatlık sağlayacak.

Alınan bilgiye göre 1 Ocak itibariyle aboneliklere e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 20:34
  1. Türkiye
  2. e-devlet uygulaması
  3. e-devlet

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