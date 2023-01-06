E-Devlet’e akın! Sayı 300 bini geçti

Adalet Bakanlığı’nın dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde başlatmış olduğu adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet’ten alınması uygulaması yoğun ilgi gördü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan, bugüne kadar 350 bin 952 başvuru yapılan uygulamada 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi.

Yeni uygulama sayesinde başvurular kısa sürede elektronik ortamda gerçekleştirilirken, vatandaşların farklı illerden Ankara'ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Adalet Bakanlığı’nın Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden yabancı dilde alınabilen adli sicil belgesi sayısı da 28’e yükseldi.

E-devlet üzerinden 350 bin 952 başvuru yapıldı

Adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet’ten alınması uygulaması çerçevesinde e-Devlet üzerinden yapılan toplam başvuru 350 bin 952 oldu. Neticelendirilen başvuru sayısı ise 320 bin 775 olarak gerçekleşti.

Yasal şartları oluştuğu belirlenen 410 bin 877 adli sicil ve arşiv kaydı ilgililerin talebi üzerine silinirken, talep olmaksızın toplu silme ile re ’sen silinen kayıt sayısı ise 1 milyon 473 bin 84 oldu.

2022 yılında adli sicil sorgulama sayısı ise, 80 milyon 299 bin 169’a yükseldi.

Uygulama sayesinde vatandaşların Ankara’ya gelme zorunluluğu kaldırıldı

Yeni uygulama vatandaşların farklı illerden Ankara'ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. e-Devlet'ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden, talepleri inceleyecek görevli hakimlere gönderiliyor. Başvurular ilk incelemesinin ardından komisyondaki hakimlerce görüşülerek karara bağlanıyor.

28 yabancı dilde adli sicil belgesi alınabiliyor

Adalet Bakanlığı’nın geliştirdiği Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet Başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurtdışı temsilciliklerimizden ve e-Devlet üzerinden İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça ve Arapça dillerinden olmak üzere toplam 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmekte iken 2022 yılında Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dilleri olmak üzere toplam 9 yabancı dilde daha adli sicil belgesi verilmesi hizmetinin başlamasıyla bu rakam 28’e yükseldi.

En çok talep gören dil İngilizce oldu

E-Devlet üzerinden yabancı dilde adli sicil belgesi almak için en çok sorgulanan dil 308 bin 156 ile İngilizce, ikinci dil, 73 bin 224 ile Almanca, üçüncü dil 28 bin 852 ile Arapça oldu.