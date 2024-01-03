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Gündem e-Devlet ve İBB görünümlü SMS'lere dikkat: Cumhurbaşkanlığı 'dolandırıcılık amaçlı' deyip vatandaşları uyardı
Gündem

e-Devlet ve İBB görünümlü SMS'lere dikkat: Cumhurbaşkanlığı 'dolandırıcılık amaçlı' deyip vatandaşları uyardı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 12:12:00 -
e-Devlet ve İBB görünümlü SMS'lere dikkat: Cumhurbaşkanlığı 'dolandırıcılık amaçlı' deyip vatandaşları uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde bazı cep telefonlarına gönderilen "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirdi.

Vatandaşları e-Devlet'e yönlendiren 'İBB' kısa adyıla yollanan dolandırıcılık SMS'i.

Cep telefonlarına yolladıkları SMS'lerle vatandaşların kişisel bilgilerine erişmeyi amaçlayan dolandırıcılar, bu kez e-Devlet üzerinden operasyona girişti.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kısaltmasıyla vatandaşlara SMS atan dolandırıcılar, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" uyarısıyla bir link gönderiyor.

e-Devlet görünümlü sahte SMS'lere dikkat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde bazı cep telefonlarına gönderilen kısa mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Kurumdan yapılan açıklamada, "Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır." denildi.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz."

İBB'den uyarı

İBB’den yapılan açıklamada vatandaşlar uyarılarak, "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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