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e-Devlet uygulamasının adı değişiyor! İşte yeni isim hakkındaki tüm detaylar

Türkiye'de vatandaşların hayatını oldukça kolaylaştıran e-Devlet sisteminin adı değişiyor. Önceki adıyla “e-devlet” olan sistemin yeni adı, “Dijital Türkiye” olacak.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:42
e-Devlet uygulamasının adı değişiyor! İşte yeni isim hakkındaki tüm detaylar

Yapılan resmi açıklamaya göre herkesin oldukça alıştığı e-Devlet yerini Dijital Türkiye ismine bırakıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, önceki adıyla “e-devlet”, şimdiki ismiyle “Dijital Türkiye” olan platformda 42 milyondan fazla kullanıcı bulunduğunu belirterek, “Kullanıcı dostu arayüzler hazırlayarak ‘Dijital Türkiye’yi insanların çok daha rahat kullanmasını sağlayacağız.” dedi.

Dijitalleşen dünyada teknolojik altyapının kullanımıyla beraber oluşan verinin bir değere dönüştürülmesinin toplantılarda ele alınan önemli konulardan biri olduğunu ifade eden Koç, Türkiye olarak verinin paylaşılması ve açık veri konusundaki politikalara uyum sağlanacağını bildirdi.

Koç, “Verilerin paylaşımında bir güven oluşması lazım. Bunun için de en önemli konu ‘verinin anonimleştirilmesi’. İnsan faktörünün veriden çıkarılması halini ‘verinin anonimleştirilmesi’ olarak tanımlıyoruz.” diye konuştu.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Türkiye’de bu konudaki uygulamaları kapsadığını anımsatan Koç, şöyle devam etti:

“Özellikle nesnelerin interneti gibi teknolojilerle beraber artık dijital dünyadaki bütün veriler toplanabiliyor. Biz, bu verilerin Türkiye’de kalmasını ve Türkiye’de bir değere dönüşmesini istiyoruz. İnsanların bu verileri paylaşabilmesi için öncelikle güvenmesi lazım. Firmalar kullanıcı rızasını aldığında elde ettikleri bütün verileri amaçları doğrultusunda kullanabiliyorlar. Bu da büyük riskler barındırıyor. Kişisel verilerin kullanımı aslında insanın yaşam hakkıyla aynı değeri taşıyor.

Eski adıyla e-Devlet, yeni adıyla Dijital Türkiye, hayatı oldukça kolaylaştırıyor

E-Devlet sayesinde artık gerçekten yüzler işlem telefonlardan rahatlıkla halledilebiliyor. Hayatını inanılmaz oranda kolaylaştıran ve devlet dairelerinin yoğunluğu azaltan sistem, sürekli olarak geliştirilmeye devam ediyor."

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:42
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