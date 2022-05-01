  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'E-Devlet sistemi hacklendi' diyen sahtekar yakalandı
Gündem

'E-Devlet sistemi hacklendi' diyen sahtekar yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahısın yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 21:20:00 -
'E-Devlet sistemi hacklendi' diyen sahtekar yakalandı

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K:Ç: (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa'da yalanmış ve hakkında adli işlemlere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trabzonspor'u kutlamak isteyen İmamoğlu rezil oldu! Şehit Eren Bülbül yerine paylaştığı fotoğraf...
Siyaset

Trabzonspor'u kutlamak isteyen İmamoğlu rezil oldu! Şehit Eren Bülbül yerine paylaştığı fotoğraf...

Zamanında STV’ye çıkıp FETÖ’nün hain 3 Temmuz sürecini savunacak kadar koyu Trabzonsporlu olan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, takımının ..
Kriz büyüyor! Çözümü Türkiye'nin yanı başında buldular, petrolde kritik gelişme
Gündem

Kriz büyüyor! Çözümü Türkiye'nin yanı başında buldular, petrolde kritik gelişme

Avrupa Birliği, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı enerji ambargosu uygulama kararı alacağını duyurmuştu. AB, petrol ve enerji kr..
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan EYT düzenlenmesiyle ilgili açıklama: Hesabı iyi yapmak gerekir
Ekonomi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan EYT düzenlenmesiyle ilgili açıklama: Hesabı iyi yapmak gerekir

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ile ilgili açıklama yaptı. Elitaş, etki analizinin iyi yapıl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay