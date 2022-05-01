'E-Devlet sistemi hacklendi' diyen sahtekar yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahısın yakalandığını açıkladı.
Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K:Ç: (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa'da yalanmış ve hakkında adli işlemlere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.