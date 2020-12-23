E-devlet şifresi nasıl değiştirilir? PTT'ye gitmeden E-devlet şifresi değiştirme

PTT şubelerinden şifre alarak T.C. kimlik numaralarıyla e-Devlet'e giren vatandaşlar, istedikleri durumda şifrelerini değiştirebiliyorlar. Peki, PTT'ye gitmeden e-Devlet şifresi nasıl değiştirilir?

E-devlet şifresi nasıl değiştirilir?

E-Devlet şifresi değiştirme için öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından E-Devlet şifresi değiştirmek için sonraki adımlara geçebilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra isminizin olduğu kısma tıklamanız gerekmektedir. Aşağı doğru kayarak açılan sütunda ise “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım“ butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Daha sonrasında açılacak ekranda E-Devlet şifresi değiştirmek için sizlere üç farklı yol sunulacaktır. Bunlar PTT şubelerinden yeni zarf alarak, cep telefonuma ve e-posta adresime gelecek kodları girerek veya Cep telefonuma gelecek kodu girerek, seçenekleridir. Bunlardan size hangisi uygunsa hangisiyle onunla işleme devam etmeniz gerekmektedir.

Daha sonrasında E-Devlet şifresi değiştirmesi için adımları tamamlamış olacaksınız. Ancak E-Devlet şifresi değiştirmek için başka bir alternatif ise eğer sahipseniz Mobil İmza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla E-Devlet sistemine giriş yaparsanız PTT şubesine gitmenize gerek kalmadan ücretsiz bir şekilde E-Devlet şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz.

E-devlet şifresi nereden alınır?

E-devlet şifresi; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı’na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz.

Mobil imza, elektronik imza, TC yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.