E devlet şifresi al | E devlet kapısı üzerinden onlarca önemli işlem yapılabiliyor. Vatandaşlar e devlet şifresinin nereden nasıl alınabileceğini araştırıyor. Peki, e devlet şifresi nasıl alınır?

E devlet şifresi 65 yaş üstü nasıl alınır?

Vatandaşlar e devlet şifrelerini nasıl alabileceklerini merak ediyor. E devlet şifresini fotoğraflı kimliğinizle birlikte PTT şubelerinden alabilirsiniz. Kişiler yalnızca kendine ait e devlet şifresini alabilir. Bir başkasının e devlet şifresi alınamaz. E devlet şifrenizi kaybettiğinizde ise yeni bir şifre için PTT'ye gitmenize gerek yok. Şifremi unuttum adımlarını takip ederek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

E devlet şifresi bulunmayanlar için bir diğer yol ise mobil imza, elektronik imza ve internet bankacılığı. Şifre almak için PTT şubesine gitmek istemeyenler bu yollarla e devlet şifresi oluşturabilir. Örneğin internet bankacılığına giriş yapıp oradan e devlet hesaplarınıza ulaşabilirsiniz. Buradan da şifrenizi oluşturabilirsiniz.