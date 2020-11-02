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Aktüel E devlet şifresi 65 yaş üstü nasıl alınır?
Aktüel

E devlet şifresi 65 yaş üstü nasıl alınır?

E devlet şifresi nereden alınır? | E devlet üzerinden pek çok önemli işlem yapılabilmekte. Özellikle pandemiyle birlikte onlarca yeni işlem e devlet kapısı üzerinden yapılmaya başlandı. 65 yaş üstü vatandaşlar e devlet şifrelerini nereden nasıl alabileceklerini araştırıyor. Peki, e devlet şifresi nereden alınır? | Başkasının e devlet şifresi alınabilir mi? | Anne babamın e devlet şifresini ben alabilir miyim?

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:04:00 -
E devlet şifresi 65 yaş üstü nasıl alınır?

E devlet şifresi al | E devlet kapısı üzerinden onlarca önemli işlem yapılabiliyor. Vatandaşlar e devlet şifresinin nereden nasıl alınabileceğini araştırıyor. Peki, e devlet şifresi nasıl alınır?

E devlet şifresi 65 yaş üstü nasıl alınır?

Vatandaşlar e devlet şifrelerini nasıl alabileceklerini merak ediyor. E devlet şifresini fotoğraflı kimliğinizle birlikte PTT şubelerinden alabilirsiniz. Kişiler yalnızca kendine ait e devlet şifresini alabilir. Bir başkasının e devlet şifresi alınamaz. E devlet şifrenizi kaybettiğinizde ise yeni bir şifre için PTT'ye gitmenize gerek yok. Şifremi unuttum adımlarını takip ederek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

E devlet şifresi bulunmayanlar için bir diğer yol ise mobil imza, elektronik imza ve internet bankacılığı. Şifre almak için PTT şubesine gitmek istemeyenler bu yollarla e devlet şifresi oluşturabilir. Örneğin internet bankacılığına giriş yapıp oradan e devlet hesaplarınıza ulaşabilirsiniz. Buradan da şifrenizi oluşturabilirsiniz.

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