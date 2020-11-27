e-Devlet Kapısı'na ziyaret sayısı 2 milyara ulaştı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı, her geçen gün gelişen yapısıyla vatandaşlara kaliteli hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. e-Devlet'e ziyaret sayısı hazirandan bu yana katlanarak 2 milyarı geçti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine, e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetler ve buraya yapılan giriş sayılarına ilişkin bilgi verdi.

e-Devlet Kapısı'nda 691 kurumun toplamda 5 binden fazla hizmetinin yer aldığını belirten Koç, buradan 51 milyondan fazla vatandaşın faydalandığını söyledi.

Koç, geçen yıla oranla e-Devlet Kapısı kullanımında büyük bir artışın yaşandığına dikkati çekerek, "2019'da e-Devlet Kapısı’na giriş sayımız 1 milyar 179 milyon 624 bin 439 idi. Bu yılın haziran ayında ise 1 milyarın üzerinde giriş yapıldığını duyurmuştuk. Yıl bitmeden bu rakam katlandı ve 2 milyar giriş seviyesine ulaştı." dedi.

Ali Taha Koç, bu ziyaretlerdeki artışta, gerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde açılan sosyal destek hizmetlerinin gerekse vatandaşın hayatını kolaylaştıran 'Araçlarım' bütünleşik hizmeti, mobil ve internet aboneliklerin iptali gibi pek çok hizmetin olduğunu bildirdi.

- Yeni hizmetler yolda

Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmet için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Koç, "Araçlarım bütünleşik hizmeti, yaklaşık 6 ayda 55 milyondan fazla kullanıldı. İlerleyen günlerde 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgahım' gibi yeni bütünleşik hizmetler de gelecek." diye konuştu.

Koç, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen ve henüz pilot bölgede çalışmaları devam eden 65 yaş üzeri vatandaşlar için "Adrese Teslim Şifre Başvuruları" hizmetinin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üzeri vatandaşlarımız www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet Kapısı şifresini adreslerinde teslim alabilecekler. Şu anda Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde pilot olarak kullanılan uygulamamız, yakında tüm Türkiye'de hizmete sunulacak."

Koç, e-Devlet Kapısı hizmetlerinin sürekli geliştiğini ve Türkiye'nin dijital kapısının artık çok daha fazla kullanılacağını sözlerine ekledi.