e-Devlet ile YKS 2021 başvuru işlemi nasıl yapılır?

YKS 2021 başvurusu ne zaman başlıyor? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuruları 4 Şubat'ta alınmaya başladı. 2021 YKS başvuruları 2 Mart'ta sona erecek. YKS başvuru ücreti ne kadar? e-Devlet 2021 YKS başvuru yapma...

e-Devlet 2021 YKS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler.

* ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra MEB e-okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

* Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafı (*) bulunanlar da sistemde geçerli eğitim bilgisi** bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.