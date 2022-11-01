E-Devlet hesabını kontrol eden Tanju Özcan'a büyük şok!
Irkçı açıklamaları sebebi ile partisi CHP'nin disiplin süreci yürüttüğü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP üyeliğinin bilgisi dışında TDP üyeliğine çevrildiğini iddia etti.
Yeniakit.com.tr
Irkçı açıklamaları sebebi ile partisinin yaptırım uyguladığı CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, e-Devlet hesabından kişisel bilgilerini kontrol ettiğini ve bilgisi dışında parti üyeliğinin değiştirildiğini öne sürdü.
Twitter hesabından ekran görüntüsü paylaşan ırkçı Özcan, "CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis’ten." dedi.
İddiası üzerinden AK Parti iktidarını hedef alıp, ırkçı tutumunu sürdüren CHP'li Özcan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Suriyelilere vatandaşlık dağıtıp, kafalarına göre parti üyelikleri yaparken araya bizi de kaynatmışlar. Kim ne oyun oynadıysa hesabını yargı önünde verecek.