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E-devlet de engelsiz olacak

Katıldığı Çalıştay'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelli vatandaşlarımız kamu hizmetlerini elektronik ortamda alabilecek” müjdesini verdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:30
E-devlet de engelsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada  “Kullanıcı sayısı 43 milyona yaklaşan e-devlette engelleri kaldırma çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmamız neticesinde engelli vatandaşlarımız kamu hizmetlerini elektronik ortamda alabilecek” müjdesini verdi. Turhan, “Bazı PTT Matikleri ortopedik engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun hale getirdik. Bununla birlikte yeni alınan ATM’lere görme engellilere uygun ilave klavye takılması çalışmalarına da başlamış bulunuyoruz” diye konuştu.

Bakan Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünde (KGM) düzenlenen “Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri İçin Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, ulaşımın siyasal, sosyal, teknik, ekonomik, kültürel ilişkilerin merkezinde yer alan stratejik bir alan olduğunu söyledi.

Bugüne kadar, belli ülkelerin hazırlamış olduğu deprem yönetmeliklerinden istifade edildiğini, projeleri bu yönetmelikler ışığında ihale ettiklerini ve uygulamaya geçirdiklerini vurgulayan Turhan, “Bakanlık olarak buna bir son verip yerli ve milli deprem yönetmeliğimiz için bir süreden beri yürüttüğümüz çalışmada, belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

-Bakan Turhan, iki kolu olmayan, yüzmede dünya şampiyonu Sümeyye Boyacı’yı alnından öptü.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:30
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı
  3. PTT Matikleri
  4. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)

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