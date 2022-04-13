E devlet bilgileri ele mi geçirildi? E devlet hacklendi mi?

Sosyal medyada çıkan 'E-Devlet'te Kimlik Kartı verileri sızdırıldı' iddiaların ardından Nüfus Genel Müdürlüğü'nün kimlik ve adres verileriyle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde; 12.04.2022 tarihinde bazı Sosyal Medya hesapları üzerinde yapılan paylaşımlarda "e-devlet verilerinin sızmış olduğu, sızan verile arasında kimlik fotoğraflarının ve güncel adreslerinin var olduğu" ifadeleri nedeniyle açıklama yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.

E devlet hacklendi mi?

Emniyet teşkilatımızın siber ve istihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonların değerlendirilmesinde; bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerimize ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'in güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zaafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır.

Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayın kişi/kişiler hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunacaktır.

e devletten veri mi sızdı?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı'ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada "e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. E-Devlet Kapısı'nda vatandaşların kimlik kartı görsellerinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan açıklamada, sahte kimlik kartı üreten sitelerin engellendiği belirtilerek, "Sahte kimlik kartı üreten web siteleri USOM ekiplerimiz tarafından daha önce tespit edilerek bu ve benzeri zararlı faaliyet gösteren onlarca web sitesine erişim engellenmektedir. Bunun dışında, münferit biçimde kişilerin web sitelerine ait giriş bilgilerinin ele geçirilmesi amacıyla kullanılan sahte web siteleri ve zararlı yazılımlara karşı kullanıcıların her zaman teyakkuzda olması önerilmektedir" denildi.