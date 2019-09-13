Adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar ikamet adresini nasıl gerçekleştirebileceğini araştırıyor. Yeni bir adrese taşınanlar, 20 gün içerisinde adres değişikliğini Nüfus Müdürlüğü’ne resmi olarak bildirmek zorunda. İkamet adresi değişiklikleri, Nüfus Müdürlüklerinden yapılabileceği gibi e-devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. E- devlet adres değişikliği yapmak için bazı belgelerin hazırlanması, bazı onayların alınması gerekmektedir. Peki, E-devlet adres değişikliği nasıl yapılır? İşte E-devlet adres değişikliği işlemlerine dair ayrıntılar...

E-devlet adres değişikliği nasıl yapılır?

E- devlet üzerinden adres değiştirmek için yapılması gereken, sisteme mobil imza ile giriş yapmaktır. Mobil imza ile yapılacak giriş için bu seçeneğin kullanılabilir olması gerekmektedir. bu seçeneği açtırmak ise operatörlere yapılacak başvurularla gerçekleşmektedir.

Mobil imza ile yapılacak girişin ardından ana ekran üzerinde bulunan e- hizmetler bölümüne tıklanmalıdır. Bu bölüme giriş sonrasında İkamet Adresi Değiştirme seçeneğine tıklanmalıdır. Bu tıklamanın ardından size yeni ikamet adresinizi detaylı olarak girmeniz söylenir. Sokak, cadde, no, şehir seçeneklerini doldurduktan sonra Onayla seçeneğini tıklamanız yeterlidir. E- devlet adres değişikliği bu şekilde yapılabilir.

Mobil imza ile adres değiştirme

E- devlet sistemine giriş için mobil imza kullanmak, operatörlere yapılacak başvurularla gerçekleşmektedir. Bu kapsamda kişilerin kullandıkları operatörlere ait başvuru merkezlerini kullanmaları gerekmektedir. Merkezlerden yapacakları başvuruların sonrasında kişilerin kullandıkları cep telefonuna bir aktivasyon indirilir. Sonrasında kişinin sanal ortamlarda kullanacağı mobil imzanın detayları, aktivasyona tanımlanır. Kişilerin kullanacağı bu hizmet ücretlidir ve aylık olarak kişilerden tahsil edilir. Ancak hizmetin, kullanılmakta olan cep telefonuna yüklü olmaması halinde e- devlet üzerinden adres değiştirme işlemi yapılamaz.

E-devlet adres değişikliği için hangi belgeler gerekli?

Beyan edilecek konutun boş olduğu, başvuru öncesinde Nüfus Müdürlüğü’ne iletilmişse, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Konutun boş olduğu, oturmakta olan kişinin ikametgah adresini başka bir konuta tanımlaması şeklinde yapılır. Oturmakta olan kişinin ikametgahı başka komuta geçtiğinde, konutun boş olduğu sisteme işlenir. Bu şekilde olan konutlar için ikamet adresi bildirimi e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Konutun dolu olması halinde mutlaka Nüfus Müdürlüğü il ve ilçe merkezleri ziyaret edilmelidir.

Beyan edilecek adresin dolu olması halinde, yanınızda bir adet telefon, doğalgaz ya da elektrik faturası ile Nüfus Müdürlüğü’ne gitmeniz gerekecektir. Bunun yanında abonelik sözleşmeleri ile yapılacak başvuruların da Nüfus Müdürlüğü için geçerliliği bulunmaktadır.

Birlikte oturmanın söz konusu olacağı durumlarda, ikametgah yine e- devlet üzerinden yenilenememektedir. E- devlet üzerinden yazılacak yeni ev adresinin dolu görülmesi halinde kişilerin Nüfus Müdürlüğü’ne gitmesi gerekmektedir. birlikte yaşama gerekçesi ile taşınacak kişilerin beyan edecekleri adresler dolu görülecektir.

Birlikte yaşama gerekçesi ile başvuru yapacak kişilerin Nüfus Müdürlüğü’ne, birlikte yaşayacağı kişi veya ailenin reisi ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra kişilerin, muhtardan, belirtilen adreste oturmakta olan kişi ile birlikte yaşanacağına dair belge alması gerekmektedir.