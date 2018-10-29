E-5'te trafik durdu! Araç alev alev yandı

E-5 karayolunun İstanbul, Esenyurt Saadetdere mevkinde bir araç seyir halindeyken yandı.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

Yangın saat 16.40 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar itfaiyesi alev alev yanan araca müdahale etti. Söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.