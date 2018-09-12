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E-5'te korkutan yangın!

İstanbul'un E-5 karayolu üzerinde Yenibosna mevkiinden Avcılar istikametine ilerleyen bir minibüs alev aldı. Meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

12 Eylül 2018 Çarşamba 22:14
E-5'te korkutan yangın!

İstanbul’da E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde bir minibüs alev alev yandı. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde Avcılar istikametinde ilerleyen minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Minibüsün yandığını gören sürücü aracı durdurarak aşağıya inerken, trafikteki diğer sürücüler ise itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede yangın bütün minibüsü sararken, araçta zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Öte yandan yangın nedeniyle E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu ekiplerin yaptığı soğutma çalışmalarını ardından minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü. 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 22:14
  1. E5'te yangın
  2. İstanbul

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