E-5’te feci kaza! Trafik kilitlendi İstanbul'da Sefaköy D-100 karayolu (E-5) Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı.

İstanbul'da Sefaköy D-100 karayolu (E-5) Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda 2 kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıntılar geliyor...

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