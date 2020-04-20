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Aktüel

E-5’te dikkat çeken trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi

Korona Virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ilk mesai günü akşam dönüşü E-5’te oluşan trafik yoğunluğu dikkat çekti.

2020-04-20 17:29:14 -
E-5’te dikkat çeken trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi

Korona Virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ilk mesai günü akşam dönüşü E-5’te oluşan trafik yoğunluğu dikkat çekti. Avcılar’dan Beylikdüzü istikametine oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.


Korona Virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’un da aralarında olduğu 31 şehir için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Alınan kararın ardından 2 günlük kısıtlama gece saatlerinde sona erdi. Haftanın ilk mesai günü akşam saatlerinde E-5 Karayolu’nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu. Avcılar’dan Beylikdüzü istikametine oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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