  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel E-5’i kilitleyen kaza kamerada
Yerel

E-5’i kilitleyen kaza kamerada

Yeniakit Publisher
2024-08-21 13:35:00 -

E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde trafiği kilitleyen kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması görüldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde yaşanmıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafriyat kamyonunun kayarak bariyere vurması sonucu yaşanan kazada 3'ü binek toplam 4 araç hasar görmüş yol ise uzun süre trafiğe kapalı kalmıştı. Yaşanan kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması görüldü.

E-5'te feci kavga: Önce dövdü sonra ezmeye çalıştı!
E-5'te feci kavga: Önce dövdü sonra ezmeye çalıştı!

Gündem

E-5'te feci kavga: Önce dövdü sonra ezmeye çalıştı!

E-5'te ilginç görüntü! Ameliyat önlüğüyle...
E-5'te ilginç görüntü! Ameliyat önlüğüyle...

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

E-5'te ilginç görüntü! Ameliyat önlüğüyle...

İstanbul E-5'te korkunç kaza: Bariyere ok gibi saplandı!
İstanbul E-5'te korkunç kaza: Bariyere ok gibi saplandı!

Yerel

İstanbul E-5'te korkunç kaza: Bariyere ok gibi saplandı!

İstanbullular canından bezdi! E-5'te trafik kaosu
İstanbullular canından bezdi! E-5'te trafik kaosu

Gündem

İstanbullular canından bezdi! E-5'te trafik kaosu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23