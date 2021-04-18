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Gündem E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar
Gündem

E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar

E-5 karayolunda bir grup motosikletli adeta ölüme davetiye çıkardılar. Yolları boş bulan motosikletliler, kazaya da davetiye çıkardılar. O anlar başka bir aracın kamerasından böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 11:47:00 -

Koronavirüs yasakları nedeniyle E-5 karayolunu boş bulan motosikletli iki sürücü, seyir halinde iken tehlikeli hareketlerde bulunarak trafiği riske soktular. Motosikletlerinin önlerini kaldıran sürücülerin tehlikeleri anları ise kameraya yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay akşam saatlerinde E-5 karayolunda kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü motosikletleri ile tehlikeli hareketler sergiledi. Hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen motosiklet sürücüleri trafikte makas atarak ve ön kaldırarak tehlikeye davet çıkardılar.

Ön kaldırıp, makas attılar!

E-5 karayolu Ankara istikametinde seyir eden motosikletlerin birinin plakasının olmadığı diğerinin ise plakasını görünmeyecek şekilde kapattığı görüldü. Sürücülerin araçların arasından makas atarak ilerledikleri görüldü.

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