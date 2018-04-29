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E-5 Karayolunda hareket halinde kendisini sıkıştıran araca tekme atayım derken kaza yaptı

E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde kendisini sıkıştıran araca sinirlenip hareket halindeyken tekme atmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kaza yaparak yere savruldu.

29 Nisan 2018 Pazar 11:31
E-5 Karayolunda hareket halinde kendisini sıkıştıran araca tekme atayım derken kaza yaptı

 E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde motosiklet sürücüsü otomobile tekme atarken kaza yaptı . Kaza, dün saat 17.00 sıralarında E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosiklet ile E-5'te seyreden Ali Demir, kendisini sıkıştıran 34 JJ 5288 plakalı otomobilin sürücüsü ile tartıştı. Seyir halindeyken araca tekme atmaya çalışan motosiklet sürücüsü, bir anda dengesini kaybetti. 2 otomobile çarparak devrilen motosikletten savrulan Ali Demir, bariyerlere çarparak yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Demir’in ayaklarında ve kollarında kırıkları olduğu öğrenildi. Kazanın sürücü Demir’in kendisini sıkıştıran aracın sürücüsüne sinirlenip, otomobile tekme atmaya çalışırken yaşandığı iddia edildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:31
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. kaza

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