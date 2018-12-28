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Dyson Türkiye faaliyetlerini büyütecek

Dyson Türkiye Genel Müdürü Mete Uslukılınç: - "Dyson'ın Türkiye operasyonları büyüyecek ve çok yakında faaliyet alanımızı genişleteceğiz"

28 Aralık 2018 Cuma 11:08
Dyson Türkiye faaliyetlerini büyütecek

İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin önde gelen markalarından Dyson'ın Türkiye Genel Müdürü Mete Uslukılınç, "Dyson'ın Türkiye operasyonları büyüyecek ve çok yakında faaliyet alanımızı genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dyson, Yeniköy Gazebo'da düzenlediği well-being etkinliğinde sağlıklı yaşamı gündelik hayata uyarlayan ürünlerini katılımcılarıyla buluşturdu. Dyson mühendislerinin çalışması sonucu üretilen V8 modeli elektrik süpürgesi, AM11 PureCool hava temizleyici ve Supersonic saç kurutma makinesi katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson Türkiye Genel Müdürü Mete Uslukılınç, 1995'ten bu yana Türkiye'de Dyson ürünlerinin satıldığını anımsatarak, "Well-being eventimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. Dyson'ın Türkiye operasyonları büyüyecek ve çok yakında faaliyet alanımızı genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Dyson Mühendisi Jessica Le Dinh'in, "Dünyanın en büyülü kentleri arasında yer alan İstanbul, her metropolde olduğu gibi hava kirliliğiyle karşı karşıya. Temiz ve sağlıklı yaşamak hepimizin hakkı. Dyson AM11 hava temizleyicisi, evlerinize giren havadaki mikropları büyük oranda temizliyor." değerlendirmesinde bulundu.


- "Doğru nefes yaşam kalitesini artırır, zihni rahatlatır, stresi önemli oranda azaltır"


Yoga Eğitmeni Çetin Çetintaş ise sağlıklı bir yaşam için doğru ve temiz nefesin hayattaki öneminin tartışılamayacağını kaydetti.

Diyetisyen Elvan Odabaşı da sağlıklı beslenme için yalnızca düzenli egzersiz ve diyetin yeterli olmadığını belirterek, "Hepimiz evlerimizde yemek yaparken ortalığın temizliğinden çok emin oluyoruz. Durum maalesef o kadar basit değil. Görünmeyen tozlar, bakteriler yemeklerimize, dolayısıyla bünyemize giriyor. Buna izin vermemek, kendimizi ve çocuklarımızı korumak için işe önce dip bucak temizlikten başlamak şart." ifadelerini kullandı.

Konusunda uzman birbirinden farklı ismin yer aldığı etkinlikte son olarak Saç Stilisti Ahmet Çoban, sağlıklı saç bakımı hakkında tüyolar paylaşarak DysonSupersonic ürününü tanıttı.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:08
  1. Dyson
  2. Türkiye Büyüme

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