0553 313 94 23

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Van'ın Muradiye ilçesinde koltukları sökülmüş minibüsün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 43 kişi yaralandı

20 Ağustos 2019 Salı 23:06
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 43 kişi yaralandı.

İlçenin Beydağı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen koltukları sökülmüş minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen yaralandı.

Olay yerine 112 sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Muradiye, Erciş ve Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 23:06
  1. düzensiz göçmen
  2. kaza
  3. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atletizmin şampiyonları Bursa'da belirleniyor
    1. Atletizmin şampiyonları Bursa'da..
    2. Hangi sebze ve hangi meyve kaç kalori?..
    3. Bakan Soylu: “Bu gece Türkiye’nin..
    4. Diyanet'ten 'çizgi film'..
    5. Hudeyde'de Husiler ile hükümet güçleri..
    6. Trump : “Rusya G7’ye geri dönmeli”
    7. Beşinci hastalık nedir? Beşinci..
    8. Horasan’da muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1..
    9. Bodrum'da "3 Tenor" konseri
    10. Daniel Sturridge kimdir nereli ve kaç..
    11. Başkanın üzerine araç sürdü, o anlar..
    12. Trump, Rusya'nın G7'ye katılmasını..
    13. İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş..
    14. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı..
    15. Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama
    16. Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs..
    17. Duygulandıran 'Suriyeli' belgeseli!..
    18. Sakaryaspor Kocaelispor hazırlık maçı..
    19. Kına gecelerinin olduğu gün kaza..
    20. "Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı"
    21. Kök hücre nakli caiz midir?
    22. Devrilen traktörün altında kalan..
    23. Kolonoskopi nasıl uygulanır?
    24. "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü..
    25. Soylu, Van, Diyarbakır Mardin'e kayyım..
    26. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki..
    27. İzmir'de orman yangını
    28. ABD Özel Temsilcisi Katar'da Taliban..
    29. Tırdaki 22 tonluk mermer blok otoyolun..
    30. Doğum lekesi neden oluşur?
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz