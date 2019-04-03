Düzensiz göçmenler bu sefer Van'da yakalandı Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakayı ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Filiz Sokağı'ndaki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 75 Afganistan uyruklu yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen H.Ş, V.Ş. ve H.Ş. savcılıkça serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.