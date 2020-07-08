Düzensiz göç durma noktasına geldi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2019 yılında 454 bin 662’ye ulaşan düzensiz göçmen sayısı bu yılın ilk 5 ayında 62 bin 368’e geriledi. Türkiye’yi köprü olarak kullanan göçmenler, Avrupa’nın sınırlarını kapatarak geçmek isteyenlere aşırı güç kullanması ve Koronavirüs vakalarında Avrupa’nın sınıfta kalması nedeniyle daha az göç girişiminde bulundu. Türkiye’de tespit edilen düzensiz göçmen sayısı bu yılın ocak ayında 20 bin 933 olarak kayıtlara geçerken, bu rakam mayıs ayında 2 bin 727’ye geriledi.