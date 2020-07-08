  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Düzensiz göç durma noktasına geldi

Geçtiğimiz yıllarda vatanını, evini terk ederek hayatta kalmak ve daha iyi bir yaşam için yollara düşen düzensiz göçmen sayısında bu yıl büyük bir azalma kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 09:47:00 -
Düzensiz göç durma noktasına geldi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2019 yılında 454 bin 662’ye ulaşan düzensiz göçmen sayısı bu yılın ilk 5 ayında 62 bin 368’e geriledi. Türkiye’yi köprü olarak kullanan göçmenler, Avrupa’nın sınırlarını kapatarak geçmek isteyenlere aşırı güç kullanması ve Koronavirüs vakalarında Avrupa’nın sınıfta kalması nedeniyle daha az göç girişiminde bulundu. Türkiye’de tespit edilen düzensiz göçmen sayısı bu yılın ocak ayında 20 bin 933 olarak kayıtlara geçerken, bu rakam mayıs ayında 2 bin 727’ye geriledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı