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Sağlık Düzenli olarak karnıbahar tüketirseniz... Uzman isim açıkladı
Sağlık

Düzenli olarak karnıbahar tüketirseniz... Uzman isim açıkladı

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, karnıbahar tüketmenin önemine dikkat çekerek çarpıcı detayları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 15:30:00 -
Düzenli olarak karnıbahar tüketirseniz... Uzman isim açıkladı

Kış aylarının gelmesiyle raflarda yerini alan karnabahar sofraları lezzetlendirmekle kalmıyor, sağlığımıza da büyük katkı sağlıyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, karnabaharın faydaları hakkında bilgi verdi.

Karnabaharın kalorisi çok düşük olmasına rağmen besleyiciliği yüksektir. C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, folat, pantotenik asit, potasyum, manganez, magnezyum, fosfor olmak üzere ihtiyacınız olan birçok vitamin ve minerali içerir.

Karnabahar, yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirici etki gösterir. C vitamini için günlük önerilen alım miktarı yetişkin kadınlarda 75 mg, erkeklerde 90 mg’dır. 1 porsiyon karnabahar (150 g) ise 68 mg C vitamini içerir.

Yoğun lif içeriyor

1 porsiyon karnabahar (150 g) 3,5 g lif içerir ve günlük lif ihtiyacının %14’ünü karşılar. Lif, sindirim sağlığını geliştirmeye ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan yararlı bakterileri besler, kabızlığı önler, tokluğu artırıp genel kalori alımını azaltarak obezitenin önlenmesinde rol oynar. Bununla birlikte, araştırmalar, karnabahar gibi lif içeriği yüksek sebzelerden zengin bir diyetin kalp hastalığı, kanser ve diyabet dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanma riskini azalttığını göstermektedir.

Kanserden korur

Karnabahar, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı gösterilen iki antioksidan grubu olan glukozinolatlar ve izotiyosiyanatlar açısından zengindir. Yapılan çalışmalarda, glukozinolatlar ve izotiyosiyanatların özellikle kolon, akciğer, meme ve prostat kanserine karşı koruyucu olduğu gösterilmiştir.

Kalp hastalığını önler

Karnabahar, güçlü bir antioksidan olan sülforafan içerir. Sülforafan, kanser gelişimini baskılayıcı etkisinin yanında yüksek tansiyonu düşürmeye ve arterleri sağlıklı tutmaya yardımcı olarak kalp hastalığını önlemede önemli rol oynar.

Mutfağınızı renklendirir

Karnabaharı diyetinize kolayca ekleyebilirsiniz. Çiğ olarak salatalarınıza ekleyebilir; buharda pişirme, soteleme, fırında pişirme gibi çeşitli şekillerde pişirerek garnitür olarak tüketebilir veya çorbalara, güveçlere karıştırabilirsiniz. Bununla birlikte, pizza, mantı, humus gibi lezzetli yemeklerin karnabahardan yapılmış versiyonlarını deneyebilirsiniz.

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