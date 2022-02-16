  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Düzenleme yasalaştı: Belçikalılar haftada sadece 4 gün çalışacak
Dünya

Düzenleme yasalaştı: Belçikalılar haftada sadece 4 gün çalışacak

Belçika federal hükümetinin kabul ettiği düzenlemeye göre çalışanlar artık haftada beş yerine dört gün mesai yapabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 10:50:00 - 2022-02-16 10:53:16
Düzenleme yasalaştı: Belçikalılar haftada sadece 4 gün çalışacak

Belçika haftalık çalışma süresini dört güne düşürüyor

Geçtiğimiz günlerde de Birleşik Krallık, haftada 4 günlük çalışma modelini denemeye başlayarak birçok tartışmaya sebep olmuştu. Çalışanlarının daha az yorularak daha verimli çalışmalarını hedefleyen Birleşik Krallık, haftada 4 günlük çalışma modelini 30 pilot şirketin çalışanlarında denemeye başladı.

İlerleyen günlerde Birleşik Krallık'ın bu uygulamasına ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zellanda'nın da katılması bekleniyor.

Belçikalılar haftada sadece 4 gün çalışacak

Avrupa ülkelerinin birçoğunda çalışanlar ortalama 36-39 saat arası çalışıyor. Belçika da geçtiğimiz günlerde çalışma günleriyle ilgili bir düzenlemeye gitti ve tıpkı Birleşik Krallık'ta pilot olarak uygulanan model gibi haftalık 4 günlük çalışma uygulamasına başlandı.


Çalışma günlerinin 4 güne düşürülmesiyle ilgili Ekim ayında yapılan teklif, Belçika'da hükümet tarafından bazı değişiklikler yapılarak kabul edildi.

 

Web Skype müjdeyi verdi! Artık Türkçe'yi destekleyecek
Web Skype müjdeyi verdi! Artık Türkçe'yi destekleyecek

Teknoloji

Web Skype müjdeyi verdi! Artık Türkçe'yi destekleyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay