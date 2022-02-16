Düzenleme yasalaştı: Belçikalılar haftada sadece 4 gün çalışacak

Belçika haftalık çalışma süresini dört güne düşürüyor

Geçtiğimiz günlerde de Birleşik Krallık, haftada 4 günlük çalışma modelini denemeye başlayarak birçok tartışmaya sebep olmuştu. Çalışanlarının daha az yorularak daha verimli çalışmalarını hedefleyen Birleşik Krallık, haftada 4 günlük çalışma modelini 30 pilot şirketin çalışanlarında denemeye başladı.

İlerleyen günlerde Birleşik Krallık'ın bu uygulamasına ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zellanda'nın da katılması bekleniyor.

Belçikalılar haftada sadece 4 gün çalışacak

Avrupa ülkelerinin birçoğunda çalışanlar ortalama 36-39 saat arası çalışıyor. Belçika da geçtiğimiz günlerde çalışma günleriyle ilgili bir düzenlemeye gitti ve tıpkı Birleşik Krallık'ta pilot olarak uygulanan model gibi haftalık 4 günlük çalışma uygulamasına başlandı.



Çalışma günlerinin 4 güne düşürülmesiyle ilgili Ekim ayında yapılan teklif, Belçika'da hükümet tarafından bazı değişiklikler yapılarak kabul edildi.