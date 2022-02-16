Düzenleme yasalaştı: Belçikalılar haftada sadece 4 gün çalışacak
Belçika federal hükümetinin kabul ettiği düzenlemeye göre çalışanlar artık haftada beş yerine dört gün mesai yapabilecek.
Belçika haftalık çalışma süresini dört güne düşürüyor
Geçtiğimiz günlerde de Birleşik Krallık, haftada 4 günlük çalışma modelini denemeye başlayarak birçok tartışmaya sebep olmuştu. Çalışanlarının daha az yorularak daha verimli çalışmalarını hedefleyen Birleşik Krallık, haftada 4 günlük çalışma modelini 30 pilot şirketin çalışanlarında denemeye başladı.
İlerleyen günlerde Birleşik Krallık'ın bu uygulamasına ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zellanda'nın da katılması bekleniyor.
Belçikalılar haftada sadece 4 gün çalışacak
Avrupa ülkelerinin birçoğunda çalışanlar ortalama 36-39 saat arası çalışıyor. Belçika da geçtiğimiz günlerde çalışma günleriyle ilgili bir düzenlemeye gitti ve tıpkı Birleşik Krallık'ta pilot olarak uygulanan model gibi haftalık 4 günlük çalışma uygulamasına başlandı.
Çalışma günlerinin 4 güne düşürülmesiyle ilgili Ekim ayında yapılan teklif, Belçika'da hükümet tarafından bazı değişiklikler yapılarak kabul edildi.