  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DÜZELTME - "Özgür ve Söndüren-10 römorkörleri törenle KKTC'ye uğurlanacak" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DÜZELTME - "Özgür ve Söndüren-10 römorkörleri törenle KKTC'ye uğurlanacak" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:06:18 -
DÜZELTME - "Özgür ve Söndüren-10 römorkörleri törenle KKTC'ye uğurlanacak" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

ANKARA (AA) - Kıbrıs Türk Kıyı Emniyetine ait Özgür ve Söndüren-10 römorkörleri Kocaeli ve Yalova'da yapılacak resmi törenlerle KKTC'ye uğurlanacak.

Mülkiyeti, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketine ait Özgür ve Söndüren-10 römorkörleri, uluslararası seyir kurallarına göre bütünüyle modernize edilerek, Doğu Akdeniz’in seyir emniyeti ve deniz güvenliği için tam donanımlı göreve hazır hale getiriliyor.

Şirketten verilen bilgiye göre, römorkörler, Doğu Akdeniz'de asgari 10 yıl daha aktif hizmet verecek şekilde tekne, makine ve yaşam mahalleriyle donatılarak yenilendi.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi, KKTC limanları, kıyıları ve kara suları ile Kıbrıs Adası'nın yaklaşma sularında ve yakın deniz havzasında seyir emniyeti ve deniz güvenliği adına bayrak ve varlık göstererek, Doğu Akdeniz’de stratejik bir misyon üstlenmeyi hedefliyor.

Bu hedef istikametinde, KKTC Gemi Trafik Hizmetleri Sisteminin (VTS) kuruluş çalışmaları sürüyor.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi, sahip olduğu sınırlı gemi ve deniz araçlarının yanında aktif olarak kullanabildiği 3 römorkörle (Özgür, Söndüren-10, Vatan) hizmetlerini sürdürüyor.

13 Haziran'dan bu yana Türkiye'deki tersanelerde bakımda olan Özgür ve Söndüren-10 römorkörleri, 20 Ekim'de Kocaeli ve Yalova'da yapılacak törenlerle KKTC'ye uğurlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivas'a müjde, Karamollaoğlu'na kötü haber!
Gündem

Sivas'a müjde, Karamollaoğlu'na kötü haber!

Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Sivas arasında 25 Ekim'den itibaren test sürüşleri yapılacak. S..
İşte 11 kişinin ismi! Deşifre oldular
Gündem

İşte 11 kişinin ismi! Deşifre oldular

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından s..
Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira
Gündem

Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira

Kimse tarafından kale alınmamasından dolayı hazımsızlanan Fehmi Koru, FETÖ'nün 'Türkiye'de medyaya baskı' tezine sığınarak Cumhurbaşkanı Erd..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay