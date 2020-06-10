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Spor

DÜZELTME - "Galatasaray'dan Tugay Özkarslı için taziye mesajı" haberimizde Özkarslı'nın ismi sehven yanlış yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Galatasaray'dan Talat Özkarslı için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:27:05 -
DÜZELTME - "Galatasaray'dan Tugay Özkarslı için taziye mesajı" haberimizde Özkarslı'nın ismi sehven yanlış yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Galatasaray'dan Talat Özkarslı için taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, eski futbolcuları Talat Özkarslı'nın hayatını kaybetmesinden dolayı taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşayan efsane isimlerimizden Talat Özkarslı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Özkarslı’ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Futbolculuk kariyerinde milli takım formasını 26 kez giyen Özkarslı, 1961 yılında transfer olduğu Galatasaray'da dörder lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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