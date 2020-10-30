DÜZELTME - "Döviz kurları" başlıklı haberimizin tablosunda yer alan, İstanbul ilinde ABD Doları cuma günü alış satış fiyatları ile ilgili rakamlar yanlış yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, çarşamba günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,2450
|8,2460
|8,3780
|8,3790
|Avro
|9,6800
|9,6810
|9,7910
|9,7920
|Sterlin
|10,6970
|10,7510
|10,8280
|10,8820
|İsviçre Frangı
|9,0610
|9,1070
|9,1240
|9,1700
|ANKARA
|ABD Doları
|8,2150
|8,2950
|8,3480
|8,4280
|Avro
|9,6400
|9,7200
|9,7510
|9,8310
|Sterlin
|10,6370
|10,8470
|10,7680
|10,9780