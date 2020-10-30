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Ekonomi DÜZELTME - "Döviz kurları" başlıklı haberimizin tablosunda yer alan, İstanbul ilinde ABD Doları cuma günü alış satış fiyatları ile ilgili rakamlar yanlış yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Ekonomi

DÜZELTME - "Döviz kurları" başlıklı haberimizin tablosunda yer alan, İstanbul ilinde ABD Doları cuma günü alış satış fiyatları ile ilgili rakamlar yanlış yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:29:24 -
DÜZELTME - "Döviz kurları" başlıklı haberimizin tablosunda yer alan, İstanbul ilinde ABD Doları cuma günü alış satış fiyatları ile ilgili rakamlar yanlış yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, çarşamba günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,2450 8,2460 8,3780 8,3790
Avro 9,6800 9,6810 9,7910 9,7920
Sterlin 10,6970 10,7510 10,8280 10,8820
İsviçre Frangı 9,0610 9,1070 9,1240 9,1700
ANKARA
ABD Doları 8,2150 8,2950 8,3480 8,4280
Avro 9,6400 9,7200 9,7510 9,8310
Sterlin 10,6370 10,8470 10,7680 10,9780

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