Düzcespor Başkanı Orhan Aydın istifa etti

DÜZCE(İHA) – TFF 3. Lig’de mücadele Düzcespor’da Kulüp Başkanı Orhan Aydın ve bazı yöneticiler istifa etti. Aydın, Düzcespor için büyük paralara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Düzcespor Başkanı Orhan Aydın, Düzcespor’un önünü tıkamamak adına ayrılma kararı aldığını belirterek, "75 gün önce göreve büyük vaatlerle geldik. Fakat bu vaatlerimiz gerçekleşmedi. Ben kurumsallaşmaya inanan bir insanım. Kurumsallaşma olmadan hiçbir şey olmaz. Bir idealim var, Düzcespor’u en üst seviyelere taşımak. Tabii bunun için alt yapı gerekiyor, bunun için onun bunun cebinden para istemekle olmuyor. Büyük paralara ihtiyaç var. 1 milyon 900 bin lira borç var dediler borç 4 milyonu, 5 milyonu geçti. Hala gelmeye devam ediyor. Biz kendimiz koyacağımız parayı koyduk. Düzcespor’un önünü tıkamamak adına ayrılma kararı verdim. Ben şahsen başkanlıktan istifa ediyorum” dedi.

Başkan Orhan Aydın, yönetim içinde de ikilik oluğunu belirterek “Biz bir hoca buluyoruz, içimizdekiler ayrı bir hoca buluyor. Biz bir takım kurmaya çalışıyoruz onlar ayrı bir takım kurmaya çalışıyor. Onlara kırgın değilim kızgın değilim ama yaptıkları şeyin doğru olmadığını düşünüyorum. Bir yönetim kurulu var onlar gidiyorlar takım kuruyorlar. Ben bu arkadaşların yönetime girmesine karşıydım ve o arkadaşlar şu an burada yok muhtemelen onların kurduğu takım üzerinden devam edecek ben onlarla savaşmak istemiyorum” diye konuştu.