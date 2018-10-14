Düzce'den acı haber! Askeri araç devrildi

Düzce'de askeri aracın devrilmesi sonucu biri rütbeli 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç, Kırık köyü mevkisindeki bir olaya gittiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada, araçta bulunan 1'i rütbeli 4 asker yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla cipe bindirilerek Yığılca-Düzce karayoluna çıkarılan yaralı askerler, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.