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Aktüel Düzce'deki kaza için Yumaklı'dan başsağlığı mesajı
Aktüel

Düzce'deki kaza için Yumaklı'dan başsağlığı mesajı

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Düzce'deki kaza için Yumaklı'dan başsağlığı mesajı

Bakan Yumaklı, tarım işçilerini taşıyan aracın kazası için X hesabından mesaj yayımladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, tırın "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kazanın ardından X hesabından bir mesaj yayımladı.

Yumaklı, "Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan, mesajında yaralılara da yer verdi: "Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum."

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