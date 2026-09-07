Düzce'deki kaza için Yumaklı'dan başsağlığı mesajı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bakan Yumaklı, tarım işçilerini taşıyan aracın kazası için X hesabından mesaj yayımladı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, tırın "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kazanın ardından X hesabından bir mesaj yayımladı.
Yumaklı, "Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan, mesajında yaralılara da yer verdi: "Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum."