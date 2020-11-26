  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Aktüel

Düzce'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:44:37 -
Düzce'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri, Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu, D-655 kara yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İşlerine gitmek için yola çıkanlar ise sis yüzünden zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, yoğunluğun olduğu noktalarda önlem alırken sürücüleri dikkatli ilerlemeleri, yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Bölgede sisin öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı
Dünya

Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'a yakın bir isim olan Chris Van Hollen, Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamada bulundu.
Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap
Gündem

Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen..
Aynı ilçeden 14 otoda hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı
Gündem

Aynı ilçeden 14 otoda hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı

Maltepe'de bir aracın ön farını çalarken yakalanan ve ilçedeki 14 "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay