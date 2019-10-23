Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 2 gözaltı
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 7 kilo 302 gram toz esrar yakalandı, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.23 Ekim 2019 Çarşamba 16:52
Düzce'de düzenlenen uyuşturucuoperasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Anadolu Otoyolu kullanılarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı tespit edilen otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada 7 paket halinde 7 kilo 302 gram toz esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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