Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 5 kişi hakkında da adli işlem yapıldı
DÜZCE (AA) - Düzce'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Çamköy ve Azmimilli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin üzeri ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu aldığı tespit edilen 5 kişi hakkında "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.