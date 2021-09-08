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Gündem Düzce'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

Düzce'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 15:02:00 -
Düzce'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evlerdeki aramada, 34 gram esrar, 57 gram sentetik kannabinoid, 62 sentetik ecza, 63 uyuşturucu hap ve 88 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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