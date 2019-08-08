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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:47
Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Gölyaka ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, K.T. (64), Ö.T. (26), K.N. (44), D.A. (33), E.A. (33), O.M. (26), S.A. (24) ve E.Y. (24) gözaltına alındı.

Şahısların ev, eklentileri ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır 296 gram skunk maddesi, 108 gram toz esrar, 4 hassas terazi, kenevir bitkisi, 3 esrar öğütme aparatı ile çeşitli silahlar ele geçirildi, ayrıca suçtan elde edildiğini değerlendirilen 2 bin 300 liraya el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve E.Y, savcılık sorguları sonrası adli kontrol şartıyla salıverildi, diğer 6 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca 12 kişi hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:47
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