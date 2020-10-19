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Aktüel Düzce'de trafik kazaları: 3 yaralı
Aktüel

Düzce'de trafik kazaları: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:21:08 -
Düzce'de trafik kazaları: 3 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda seyreden Melek Ö. yönetimindeki 81 ABE 415 plakalı otomobil, Çerkes Taşköprü sapağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Cumali Ö. yönetimindeki 81 EV 899 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet de kırmızı ışıkta bekleyen 34 CFL 936 plakalı Süleyman K. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada Melek Ö'nün kullandığı otomobilde bulunan Hasan K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

- D-655 kara yolunda iki otomobil çarpıştı

D-655 kara yolunda Düzce yönüne seyreden 81 EF 822 plakalı K.D. idaresindeki otomobil, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen S.T. idaresindeki 34 PGM 96 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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