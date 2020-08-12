Düzce'de tarım işçileri koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgeye fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık kontrolü yaptı.

Sağlık Müdürlüğü ve bölgede fındık gelirinin arttırılması amacıyla "Değerli Tarım" projesi yürüten Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret ekipleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik tarım işçilerini yerleştikleri alanlarda ziyaret ederek sağlık taramasından geçirdi.

İşçilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini anlatan ekipler, dezenfektan, maske dağıtımı ve hijyen kuralları uygulaması yaptı.

Bu kapsamda ilçede bulunan 43 köy ve 8 mahallede çalışmak için gelen mevsimlik işçilerin tek tek kayıtları tutuldu ve sağlık taramasından geçirildi.

Mevsimlik işçilere koronavirüs ile ilgili eğitimler verdiklerini belirten Ferrero Değerli Tarım Sosyal Uzmanı Meryem Nur Yıldız, AA muhabirine, işçilere el dezenfektanı ve maske dağıtımı yaptıklarını söyledi.

İlçenin tamamında uygulamayı gerçekleştirmek istediklerini belirten Yıldız, "Akçakoca'nın 43 köy ve 8 mahallesinde bu uygulamayı yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca işçi gruplarına çocuk işçiliğinin önlenmesi ve işçi sözleşmesi ile alakalı eğitimler veriyoruz. Bu bizim ilk hasat sezonumuz değil. Daha öncesinde de işçilerle birlikte projeler gerçekleştirdik." dedi.

Yapılan uygulamanın halk sağlığı ve işçi sağlığı açısından faydalı olacağını ifade eden Yıldız, "Bizim yaptığımız bu uygulama ile işçilerin bilinçlenmesi, kendilerini korumaları ve halk sağlığının sağlanması açısından faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.