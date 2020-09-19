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Aktüel Düzce'de tarım aracı ile motosikletin çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı
Aktüel

Düzce'de tarım aracı ile motosikletin çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 02:50:44 -
Düzce'de tarım aracı ile motosikletin çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Muhammet Tepe idaresindeki patpat, Gökçeğaç köyü mevkisinde karşı yönden gelen Bilal Kanat idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile patpat sürücüsü Muhammet Tepe, motosiklet sürücüsü Bilal Kanat ve motosiklette bulunan Turhan Palavra yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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