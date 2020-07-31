Düzce'de tarım aracı dere yatağına devrildi: 3 yaralı
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yedigöller grup yolunda seyreden Recep Pırnal idaresindeki tarım aracı, Bekirler köyü sapağında yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ve beraberindeki Selma Pırnal ile Tuğba Akıncı yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda kişinin yardımıyla dere yatağından çıkarılarak ambulansa alınan yaralılar, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.