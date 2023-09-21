Düzce’de tarihi değiştirecek bulgu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve başladığı günden itibaren büyük önem verdiği ve gerek iş gücü gerekse ekipman anlamında desteklediği Konuralp Antik Kenti’ndeki kazılarda önemli tarihi bulgular elde edilmeye devam ediyor. Düzce Belediyesi arkeologları tarafından yılın 12 ayı boyunca kesintisiz süren kazılar kapsamında antik tiyatronun büyük bölümü gün yüzüne çıkarılırken üst kısımda yürütülen kazılarda daha önce bulunan Apollon heykelinin başı ve Medusa başı gibi tarihi kalıntıların benzerine rastlandı.

Uzmanlar “Büyük İskender” dedi

Konuralp Antik Tiyatro kazı alanında yapılan kazılarda tiyatro alanının üst kısmında toprak içinde bir yapı olduğunu anlayan arkeologlar kazı çalışmalarını detaya indirerek portre başı olduğu anlaşılan yapıyı zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Konuralp Müzesi’ne haber veren arkeologlar yerinde inceleme yapılması ve portre başının temizlenmesinin ardından konunun uzmanları tarafından incelenmesi amacıyla Konuralp Müzesi’ne gönderdi. Tarih uzmanları ile Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın istişaresi sonucunda bulunan portre başının Makedonya Kralı Büyük İskender’e ait olduğu belirlendi. Konuralp Müzesi’nden yapılan açıklamada portre başının neden Büyük İskender’e ait olduğuna ilişkin bilgiler paylaşılarak “Düzce merkeze bağlı Terzialiler mahallesinde yer alan Konuralp Müze Müdürlüğü’nce kazı başkanlığı yapılan ve Düzce Belediyesinden işçi ve malzeme desteği ile devam eden Prusias Ad Hypium Antik Tiyatro kazısı sırasında ortaya çıkarılan M.S. 2’nci yy. tarihlenen 23 cm (baştan-boyna kadar) ölçülerinde İskender başı bulunmuştur. Mermerden yapılan derin ve yukarı doğru bakan gözler, göz bebeğinde matkap izleri, dişlerini pek ortaya çıkarmayan hafif açık ağzı ile tasvir edilmiştir. İki yana atılmış boyna kadar uzun kıvırcık saç modeli ve alnının ortasında arkaya ve yanlara doğru ayrılan iki tutam saçı (Anastoli) bir aslanın yelesi gibidir. Bu tasvir Büyük İskender'e özgü bir saç tipidir” şeklinde bilgiler aktarıldı.

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