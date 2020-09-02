  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 02:37:45 -
Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE (AA) – Düzce'de çıkan silahlı kavgada iki kişinin birbirlerine ateş etmesi sonucu 1 kişi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen E.B. ile Doğan Kaymak, Ağa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehane önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini silahla ateş ederek yaraladı.

Yaralanan şüpheliler için ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan Kaymak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.B'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye karşı birleştiler! ABD ve Rusya'dan yardım dilenecekler
Dünya

Türkiye'ye karşı birleştiler! ABD ve Rusya'dan yardım dilenecekler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, KKTC'de 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapal..
Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?

Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet "Rafale" tipi savaş uçağı alacağı iddia edilmişti. Bu gelişme sonrası "Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakl..
Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı