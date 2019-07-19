Düzce'de selde kaybolan 7 kişi aranıyor

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, iki gün önce başlayan yağışlar yüzünden Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldiği anımsatıldı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 5 helikopterle Sakarya ve Zonguldak AFAD ile jandarma arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

219 kişi kurtarıldı

Hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar çerçevesinde akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Başkanlığımızca 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edilmiştir.

Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir."

Kayıp 7 kişi aranıyor

Açıklamada, "Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin (4 çocuk, 2 kadın ve bir erkek) kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalara destek vermek amacıyla Sakarya AFAD'dan 12 personel ve 3 köpek, Bursa AFAD'dan 11 personel ve bir köpek ile Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait toplam 3 helikopter ve bir uçak ile havadan ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kıyı ve denizden arama çalışmaları desteklenecektir." ifadelerine yer verildi.

Türk Kızılay tarafından bin 500 kişilik gıda malzemesi dağıtıldığı bildirilen açıklamada, Akçakoca ilçesine 84,7 kilogram, Cumayeri ilçesine 75 kilogram, Çilimli ilçesine 72 kilogram ve Kardüz Yaylası'na 161,7 kilogram yağış düştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca sahada 205 personel, 30 araç, 8x8 araç ve 6 köpekle faaliyetlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Şu anda tamamen kayıplarımıza odaklanmış durumdayız. Onun dışında devletimizin tüm kurumları görev başında" dedi.

Bakan Yardımcısı Metin ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, selin en fazla etkilendiği Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde incelemelerde bulundu.

Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın çarşamba gece saatlerinde başladığını ve perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıksız devam ettiğini anımsattı.

Şiddetli yağış sebebiyle Düzce'de 3 ilçeye bağlı 124 köyde sel felaketi yaşandığını vurgulayan Metin, şunları söyledi:

"Şu anda bulunduğumuz Esmahanım, sel felaketinden en fazla etkilenen ve şu anda çok üzgünüz 7 kaybımızın yaşandığı köy. Şu anda kayıplarımıza odaklanmış durumdayız. Bütün konsantrasyonumuzu AFAD Başkanımız koordinasyonundaki ekiplerle beraber, yine STK'larımızın katkılarıyla yaklaşık 150 kişilik oluşturulan arama ve kurtarma ekiplerimizle beraber sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esmahanım köyünden başlayarak Uğurlu köyü ve Melen'in Karadeniz'le buluştuğu alana doğru, yaklaşık 21 kilometrelik bir alanda bu çalışmamıza devam ediyoruz. Aynı zamanda sahil güvenlik kıyı şeridinde yine arama çalışmalarına devam ediyor. Şu anda tamamen kayıplarımıza odaklanmış durumdayız. Onun dışında devletimizin tüm kurumları görev başında. Devlet Su İşleri olarak hemen olaya müdahale ettik. Bütün araçlarımızı yönlendirdik ve bütün bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor."

Metin, vatandaşların tarımsal faaliyetleriyle alakalı zararların giderilmesi noktasında 16 ekip oluşturduklarına işaret ederek, "Onlar çalışmalarına devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımız Pakdemirli'ye verdiği talimatlar doğrultusunda da inşallah hiçbir mağduriyet oluşturmadan bu zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderecek çalışmaları en kısa sürede neticelendireceğiz. Aynı zamanda borçlanmalarıyla alakalı, ertelemeyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var ama onun dışında odaklandığımız iş, 7 kaybımızın bulunması. İnşallah onların en kısa sürede bulunması noktasında bütün kurumlarımızla beraber görev başındayız." ifadelerini kullandı.

"Umarım bir an önce kendilerine ulaşabiliriz"

AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu da dün öğle saatlerinde 7 vatandaşın kayıp olduğu bilgisinin ulaştığını kaydederek, "Öncelikle bu kayıplarımızın bulunması için bütün dere boyunca arama faaliyeti devam ediyor. Umarım bir an önce kendilerine ulaşabiliriz." dedi.

Arkasından da birçok kuruluşla hasar tespit, zarar tespit ve hayatı normalleştirme süreci olacağını aktaran Güllüoğlu, "Sizler de şahitsiniz, esasen küçük akan bir dere etrafta çok yoğun yağışla birlikte yıkıma sebep oluşturdu. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Umarım kayıplarımızı en kısa sürede buluruz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Devletimizin tüm imkanları Düzce için şu an seferber edilmiş durumda" dedi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti milletvekillerinin de bulunduğu heyet, AFAD İl Müdürlüğü Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda brifing aldı.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Düzce'nin yaşadığı doğal afet karşısında vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, bütün Düzcelilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Çok ağır bir imtihan. Yoğun yağışın ardından yaşanan sel, heyelan ve su baskınları nedeniyle Cumayeri Akçakoca ve Gölyaka ilçelerimizde 24 yerleşim noktasında ciddi anlamda afetle mücadele çalışması gerçekleştiriliyor. Devletimizin tüm imkanları Düzce için şu an seferber edilmiş durumda. İlk andan itibaren Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir Hanımefendi Düzce'deydi. Dün İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkan Yardımcımız, dün gün boyu çalışmaların koordinasyonundan görev yaptılar. Akşam saatlerinden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu geldi, çalışmaların koordinasyonuyla ilgili. Biz de bugün hem bölgede dayanışma açısından hem de AK Parti'liler olarak Düzcelilerle bir arada olup hem hasar tespit çalışmaları hem de alanda yapılan tüm çalışmaları incelemek, raporlarımızı tutmak için burada bulunuyoruz."

"7 Düzceli hemşehrimizden henüz haber alınamamış durumda"

Sarıeroğlu, 2 ekip halinde çalışmaları yürüteceklerini, bir ekibin Akçakoca'da bulunacağını, diğer ekibin de Cumayeri'nde bulunacağını anlatarak çalışmaların nasıl yürütüldüğünü takip edeceklerini bildirdi.

İlk andan itibaren gerek AFAD ekipleri, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis ekipleri, jandarmanın Genel Kurmay Başkanlığının helikopter desteğiyle, çok ciddi olarak arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Sarıeroğlu, 219 kişinin bulundukları yerleşim noktalarında mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığını belirtti.

Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"135 vatandaşımız, şu anda barınma imkanı sağlanmış durumda. Her 2 ilçemizdeki pansiyonlarda, okullarımızın yatakhane bölümlerinde geceyi geçirdiler. Diğer vatandaşlarımız da yakınlarının yanında kalmayı tercih etiller. Şu anda 7 Düzceli hemşehrimizden henüz haber alınamamış durumda. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tekrar arama kurtarma çalışmaları başlamış durumda. İnsansız Hava Araçlarımız da bu arama kurtarma çalışmalarında destek oluyor, helikopterlerimiz de yine çalışmaları yürütüyorlar. Temennimiz inşallah 4'ü çocuk, 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere 7 vatandaşımıza sağ salim ulaşmamız. İnşallah can kaybı yaşamadan bu süreci, sadece maddi hasarla tamamlamayı arzu ediyoruz ve bütün imkanlar da bunun için seferber edilmiş durumda." dedi.