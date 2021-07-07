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Gündem Düzce’de sel felaketi! Evler boşaltıldı
Gündem

Düzce’de sel felaketi! Evler boşaltıldı

Düzce’de etkili olan sağanak yağışta sokaklar göle dönerken, taşan derelere yakın evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 01:47:00 -

Edinilen bilgiye göre, Düzce’de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle ilçelerde sokaklar göle dönerken, derelerde taşkınlar meydana geldi.

Çok sayıda evin su bastığı bölgelere AFAD, 112 Acil, itfaiye, UMKE ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Taşkınların fazla olduğu bölgelerde derelere yakın olan evler ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Yağışın devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Mahsur kalan aile kurtarıldı

Düzce’de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili oldu. Sağanak yağışın devam ettiği ve sel sularının evlere kadar girdiği Cumayeri ilçesinde evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Mısırlık köyü Dere mahallesinde evlerinde mahsur kalan 4 kişilik aile ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Bölgede taşan derelere yakın evlerde mahsur kalanları kurtarmak için için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Vali açıklama yaptı

Düzce'deki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, sel felaketi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarla irtibat halinde olduklarını belirterek, "Selde mahsur kalan vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Kurtarma çalışmaları için ekipleri acil olarak harekete geçti. Dere yataklarındaki evlerde yaşayan vatandaşlarımız, bu gece evlerinde kalmasın. Kent merkezinde oluşturulan misafirhanelerimiz var, Düzcelileri orada misafir edeceğiz" dedi.

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