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Aktüel

Düzce’de sağanak yağış sele neden oldu

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde başlayan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu 2 mahalle sel meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:17:45 -
Düzce’de sağanak yağış sele neden oldu

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde başlayan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu 2 mahalle sel meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Düzce’de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren sağanak yağış nedeniyle ilçede Zekeriyaköyü Deresi taştı. Taşan dere nedeniyle bazı yerlerde şu baskınları yaşandı. Selin meydana geldiği mahallelerde vatandaşlar büyük panik yaşarken İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

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