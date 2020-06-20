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Düzce’de sağanak yağış etkili oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:33:15 -
Düzce’de sağanak yağış etkili oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Fırtınada bazı ağaçların dalları koparken, bazı bölgelerde de su birikintileri oluştu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce ve çevresinde yapılan şiddetli sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Gök gürültülü sağanak yağışa fırtına da eklenince Düzce’de ağaçlar dallarından koptu. Sağanak yağışta il genelinde metrekareye 65.2 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Yağışın şiddetli olduğu bölgelerde bazı mahallelerde elektrikler kesilirken, bazı bölgelerde de su birikintileri oluştu.

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